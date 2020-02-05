Все эвакуированные из Китая в связи со вспышкой коронавируса размещены в санатории в Тюмени

В течение двух недель они будут находиться на строгом карантине. Граждане не смогут покидать территорию центра. Вместе с ними две недели в санатории будут находиться врачи. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что необходима принудительная госпитализация людей с опасными инфекциями. Она призналась, что в законодательстве в этой части есть пробелы.
2020-02-05T15:30:00+03:00
2020-02-05T15:31:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 05 февраля 2020
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