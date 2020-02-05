Коронавирус стал причиной отмены крупных мероприятий в Петербурге

В них должны были участвовать китайские делегации.

Смольный отменил деловой форум по торгово-экономическому сотрудничеству. Его планировали провести в конце следующей недели. На встрече с предпринимателями и официальными лицами ждали делегацию из китайского города Таншань. Однако из-за угрозы распространения коронавируса чиновники решили отменить деловую программу. На форуме пройдут только те культурные события, в которых не должны были участвовать гости из Китая. Тем временем в Мариинском театре отложили большой концерт оркестра национального театра оперы и танцевальной драмы из КНР. Пресс-служба пояснила, что коллектив приедет в Петербург в более благоприятное время. Вместо китайских музыкантов в начале следующей недели Мариинский театр предложит зрителям свою новую программу.

Отметим, что организаторы соревнований по игре в Го на кубок генконсула Китая в Петербурге пока не готовы перенести мероприятие. Игры пройдут в конце февраля.