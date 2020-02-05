Россия не будет прекращать авиасообщение с Китаем

Об этом рассказал министр транспорта Евгений Дитрих, добавив, что всех прибывших из Китая людей продолжат везти в один терминал в аэропорту Шереметьево.

В Минтрансе не станут запрещать рейсы из Китая даже под угрозой распространения коронавируса, подчеркивая, что работающая сейчас модель всех устраивает. Глава министерства Евгений Дитрих пояснил, что из Роспотребнадзора не поступало новых рекомендаций об ужесточении режима полетов. Сейчас все рейсы из Китая перенаправляются в терминал F в Шереметьево. Там прибывших проверяют с помощью специализированного оборудования, включая тепловизоры для измерения температуры, передает ТАСС.

После прохождения карантина пассажиров будут бесплатно доставлять из Москвы в их регионы рейсами «Аэрофлота» и поездами РЖД. Также Дитрих отметил, что в правительстве обсуждается вопрос компенсаций авиакомпаниям за ограничение полетов в Китай. Ранее перевозчик S7 объявил о приостановке полетов в Китай, а доставку пассажиров компании взял на себя «Аэрофлот».

С 1 февраля авиасообщение между Россией и Китаем было ограничено. Остались только рейсы «Аэрофлота» между Москвой и четырьмя китайскими городами, включая Пекин.