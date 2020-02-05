Глава Роспотребнадзора считает необходимой принудительную госпитализацию людей с опасными инфекциями

Законодательство о принудительной госпитализации людей с опасными инфекциями нужно доработать. В этой части есть пробел, — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, граждане России и других стран, эвакуированные из Китая, в течение двух недель будут находиться под наблюдением медиков в одном из тюменских санаториев. Граждане не смогут покинуть этот центр. Попова отметила, что все прибывшие из Китая предупреждены о необходимости такого карантина. Она подчеркнула, что контроль за состоянием эвакуированных будет постоянным.

Из Уханя в Тюменскую область эвакуировали 144 человека.