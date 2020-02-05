Международная Федерация футбола остается на связи с ВАДА и не располагает новой информацией об участии РФ в ЧМ-2022

Международная Федерация футбола остается на связи с ВАДА и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в Чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы ФИФА, — сообщает РИА.

Сегодня катарское издание beIN SPORTS сообщило, что ВАДА уведомила Россию о запрете участия на Чемпионате мира 2022 года. Он пройдет в Катаре. Это связано с допинговым скандалом.

В Российском Футбольном союзе утверждают, что никаких уведомлений от ВАДА не получали.

В начале декабря исполком ВАДА отстранил российских спортсменов от участия в крупных соревнованиях под флагом страны на четыре года. В течение этого времени Россия не сможет принимать крупные международные турниры. Россия оспорила это решение в Спортивном арбитражном суде.