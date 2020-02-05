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14:30, 05 февраля 2020

Два самолета Министерства обороны эвакуировали 144 человека из китайского города Ухань

Среди эвакуированных не только россияне, но и два иностранца — гражданин Таджикистана и гражданин Армении, — сообщает ТАСС.

По словам военных медиков, заболевших нет, состояние всех прибывших в Тюмень удовлетворительное. Они будут размещены в реабилитационном центре в 30 километрах от Тюмени.

По данным на сегодняшнее утро жертвами коронавируса стали 492 человека. 490 умерли в материковом Китае, один в Гонконге и один на Филиппинах.

Четверо детей находились на бортах самолетов, которыми были эвакуированы граждане РФ и стран СНГ из Китая, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова журналистам в Тюмени.



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