Два самолета Министерства обороны эвакуировали 144 человека из китайского города Ухань

Среди эвакуированных не только россияне, но и два иностранца — гражданин Таджикистана и гражданин Армении, — сообщает ТАСС.

По словам военных медиков, заболевших нет, состояние всех прибывших в Тюмень удовлетворительное. Они будут размещены в реабилитационном центре в 30 километрах от Тюмени.

По данным на сегодняшнее утро жертвами коронавируса стали 492 человека. 490 умерли в материковом Китае, один в Гонконге и один на Филиппинах.

Четверо детей находились на бортах самолетов, которыми были эвакуированы граждане РФ и стран СНГ из Китая, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова журналистам в Тюмени.