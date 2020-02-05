РСО не получали уведомлений о том, что сборная России не сможет принять участие в ЧМ-2022 по требованию ВАДА

Российские спортивные организации не получали уведомлений о том, что сборная России не сможет принять участие в чемпионате мира 2022 года по требованию ВАДА.

О том, что ВАДА уведомило Россию о запрете на поездку в Катар сообщило местный телеканал Бейн Спорт в своем твиттере. Разумеется, это вызвало громкий резонанс и официальным лицам пришлось эту информацию опровергать. Российский Футбольный Союз таких уведомлений не получал, о чем заявили в пресс-службе РФС. Юрий Ганус, который занимает пост главы Глава РУСАДА – подразделения ВАДА в России сказал, что по идее эти документы должны были придти к нему, но они пока не поступили. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков был даже более конкретен, назвав сообщение катарских коллег «мутью и провокацией». По его словам, решение об участии какой-либо сборной в чемпионате мира принимает только ФИФА. Что же до международной федерации футбола, то там ответили уклончиво, сказав, что новой информацией по этому делу не располагают.

Напомним, что 9 декабря ВАДА отстранила российских спортсменов от участия в чемпионатах мира и олимпийских играх под национальным флагом