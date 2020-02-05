Руководство Демпартии США уже второй день не может подвести итоги собраний партийных активов в штате Айова, отмечают западные наблюдатели.

Сомнения в компетентности организаторов подсчета голосов вызвал процесс обработки данных, в котором было использовано новое компьютерное приложение. Председатель партии демократов в Айове уже извинился за задержку в публикации окончательных данных, назвав ее «неприемлемой», сообщает Си-эн-эн, но заверив граждан в том, что несмотря ни на что, опубликованные результаты являются «точными». Сайт Голоса Америки сообщает, что по итогам подсчета большей половины протоколов, в лидеры выходят молодой мэр небольшого города, не имеющий опыта политической борьбы Пит Бутиджич и проявивший себя в прошлой президентской кампании 78-летний Берни Сандерс. Результаты голосования свидетельствуют о провале Джо Байдена, занявшего четвертое место в рейтинге, которого считали главным соперником действующего президента-республиканца. Победитель в большинстве общенациональных опросов и, по мнению многих, наиболее избираемый кандидат от демократов на фоне нынешних результатов в Айове рискует проиграть на предстоящих праймериз в Нью-Гемпшире, уверен обозреватель Си-эн-эн. Наблюдатели замечают, что провал Байдена тем более сокрушителен, что буквально через несколько часов президент Трамп должен выступить по национальным телеканалам с ежегодным обращением к нации.

Следующий этап отбора кандидатов от Демократической партии состоится 11 февраля.