Прокуратура принесла журналисту Ивану Голунова извинения за необоснованное уголовное преследование

Прокуратура принесла журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунова извинения за необоснованное уголовное преследование. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Между тем, сам Иван Голунов сказал «Эху Москвы», что пока никаких извинений от представителей прокуратуры не получил.

В свою очередь, адвокат Голунова Сергей Бадамшин указывает, что извинения должна приносить не окружная прокуратура, а прокуратура Москвы, которая осуществляла надзор за возбужденным в отношении журналиста уголовным делом.