147 человек эвакуировали из Китая в Тюменскую область из-за коронавируса

Сейчас они на карантине.

Два военных самолёта приземлились этим утром в аэропорту Рощино неподалёку от Тюмени. Они привезли людей из города Уханя, где сейчас насчитывается наибольшее количество заболевших. Большинство эвакуированных – россияне, но среди них есть и граждане Армении, Белоруссии, Украины, Казахстана и Таджикистана.

Уже на выходе из самолетов и сами люди, и их багаж прошли санитарную обработку, а затем их сразу направили в автобусы, которые везут их в лечебно-реабилитационный центр. Там под наблюдением врачей они будут обязаны провести две недели.

Агентство «Интерфакс» пишет, что это учреждение находится в тридцати километрах от города, и жилых зданий рядом нет. По его данным, вокруг медицинского центра стоят два периметра ограждений и вся территория находится под охраной бойцов Росгвардии.

При этом, его главврач Владимир Семенов сказал агентству ТАСС, что эти люди будут обеспечены всем необходимым, а в палатах есть холодильник, телевизор и доступ в интернет. Предполагается, что для ста сорока четырёх человек найдутся отдельные комнаты, и контактировать эвакуированные друг с другом они не будут. Врачи уверяют, что исключение из этого правила составят семьи, их разлучать не будут.

Ранее специалисты минобороны и представители штаба по борьбе с коронавирусом заявляли, что привезенные сегодня люди уже прошли все необходимые проверки, и новую болезнь у них не нашли.

О новом виде коронавируса стало известно в минувшем декабре. По данным китайских властей, сейчас им болеют примерно двадцать четыре тысячи человек.

«Аэрофлот» и РЖД доставят вернувшихся из Китая граждан РФ в регионы бесплатно.

В Тюмени внимательно следят за ситуацией с коронавирусом, — рассказала «Эху Москвы» заместитель главного редактора газеты «Тюменская правда» Ольга Радутная.

По словам Радутной, многие жители города задаются вопросом, не целесообразнее было бы направлять эвакуированных из Китая граждан в Новосибирск, где разработаны тесты на определение вируса и в ближайшее время, как ожидается, будет получена вакцина.

На борту круизного лайнера «Даймонд Принцесс», который стоит на рейде японского порта Йокогама, находятся не два, а 24 гражданина России. Об этом агентству ТАСС сообщили в российском посольстве, где, в свою очередь, сослались на МИД Японии. Посольство России в Токио решает с японскими властями вопрос о продлении срока виз гражданам нашей страны, которые находятся на борту судна. Всего на борту круизного лайнера находится 3700 человек.