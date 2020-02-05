Цуркан и ее адвокат удерживаются в запертом кабинете следователя в СИЗО более двух часов

Бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, и ее адвокат Евгений Смирнов удерживаются в кабинете следователя в СИЗО, куда они пришли для ознакомления с делом, уже более двух часов. Об этом сообщил адвокат в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы на протяжении 2-х часов находимся запертыми в кабинете СИЗО. И они ссылаются, что некому подписать пропуск на выход. Обычно сам следователь подписывает этот пропуск, у которого в производстве находится дело, но по неизвестным причинам он удалился из кабинета. И вот дозвонившись до заместителя начальника 1 Управления мы услышали, что нас выпускать нельзя до особого распоряжения (видимо, руководства ФСБ)», — рассказал адвокат.

По словам Е.Смирнова, ему и К.Цуркан запертым в кабинете, не предоставляют никаких сведений и объяснений.

«Ей (К.Цуркан) нельзя пользоваться телефоном. Карина просто сидит со мной в кабинете и мы ждем, когда нас выпустят. Не происходят никаких следственных действий. Мы закончили ознакомление с делом еще два часа назад», — отметил адвокат.

Карина Цуркан должна была в данный момент находиться в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». Адвокат Е.Смирнов связывает именно с этим обстоятельством их удержание в СИЗО.

По словам другого адвоката К.Цуркан Ивана Павлова, все, что происходит — данное удержание не только Цуркан, но и адвоката — является «беспрецедентной наглостью» и нарушает статью Уголовного Кодекса РФ – «незаконное удержание свободы» N 127.

Бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии считает, что дело построено на фальсифицированных доказательствах.