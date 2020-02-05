РФС не получал документов от ВАДА по поводу возможного неучастия российской сборной в ЧМ по футболу 2022 года в Катаре

Российский футбольный союз не получал никаких документов от ВАДА по поводу возможного неучастия российской сборной в Чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РФС.

Сегодня катарский телеканал beIN SPORTS сообщил в Твиттере, что Росси запретили участвовать в Чемпионате мира из-за скандала с допингом.

Напомним, — России запретили участвовать в крупных международных соревнованиях в течение четырех лет. Российские спортсмены могут быть допущены до стартов, только если докажут свою непричастность к любым допинговым нарушениям.