Российская Премьер Лига не обращалась в Российский футбольный союз с просьбой об увеличении количества команд

На общем собрании клубов, на котором обсуждалась необходимость проводить больше матчей, Лига приняла решение об увеличении количества команд с 16 до 18. «Против» были только Спартак и Зенит. Представители клубов не приняли в расчет результаты маркетингового исследования, которые указывали на то, что лучший способ привлечь публику и заработать – ввести дополнительные матчи плей-офф, а худший – расширить лигу. Вместе с тем, руководство РПЛ заявляло о том, что необходимы консультации с РФС, который и должен утвердить эту схему. Источник ТАСС заявил, что Лига в РФС не обращалась и значит этот вопрос на ближайшем исполкоме поставлен не будет, а поскольку новую структуру планировалось ввести уже со следующего сезона, проект скорее всего будет по меньшей мере отложен.

Исполком Российского футбольного союза состоится 11 февраля.