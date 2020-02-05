Дмитрий Песков по просьбе журналистов попытался разъяснить вчерашние слова главы государства о поправках в Конституцию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня по просьбе журналистов попытался разъяснить вчерашние слова главы государства о поправках в Конституцию.

Песков, в частности, сказал: «Речь идет просто о том, чтобы эта система отвечала уровню развития политической системы и гражданского общества, отвечала тем ожиданиям, которые вызревают в обществе и, в том числе, в недрах политической системы».

Напомним, — накануне Владимир Путин сказал. Что поправки в Конституции «продиктованы жизнью. Некоторые вещи не работают так, как должны». А также отверг предположение о том, что изменения нужны ему, чтобы остаться у власти.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге, что в Кремле следят за исполнением закона об оскорблении власти, но не располагают анализом правоприменительной практики. Отвечая на вопрос корреспондент «Эхо Москвы», пресс-секретарь также отметил, что считает правильным преследовать тех, кто оскорбляет президента как институт власти.

«Президент – это институт, это верховная власть, это глава государства. Если речь идет об оскорблениях, они должны соответствующим образом преследоваться по тому закону, который у нас действует», — сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов, удовлетворены ли в Кремле тем, как работает данный закон, Дмитрий Песков сказал:

«Мне неизвестно о том, что был какой-то анализ правоприменительной практики, который свидетельствовал бы об избыточном применении этого закона».

Дмитрий Песков также ответил на вопрос, беспокоит ли Кремль то, чтобы применение закона не было избыточным: «Безусловно. Закон принят для того, чтобы применяться».