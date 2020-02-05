Семья экс-министра обороны Сердюкова, по некоторым данным, владеет недвижимостью на Рублевке более чем на 1 млрд руб

Семья экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, по некоторым данным, владеет недвижимостью на Рублевке более чем на 1 млрд рублей. Как утверждается, речь идет о двух земельных участках площадью более 150 соток.

Участки в деревне Жуковка на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье, согласно выпискам из единого реестра недвижимости, принадлежат кипрской компании Zapadni Enterprises Limited, пишет интернет-издание «Проект». Оно отмечает, что в 2012 году этот офшор связывали с сестрой Сердюкова Галиной Пузиковой. Согласно расследованию, компания стала собственником участков в конце «нулевых», когда Сердюков только начал работать в министерстве обороны. На них, говорится в публикации, расположены три дома. Площадь двух из них достигает почти 1,5 тысяч кв. метров, размер третьего же дома, как утверждается, неизвестен, поскольку его нет в Росреестре. Также издание пишет, что за более чем 1 млрд рублей в Жуковке можно купить участок сравнительно меньший по объему, чем тот, который может принадлежать семье Сердюкова.

Анатолий Сердюков был отправлен в отставку с поста министра обороны в 2012 году на фоне расследований о многомиллиардных хищениях в «Оборонсервисе». Публикацию о недвижимости на «Рублевке» он пока никак не комментировал.