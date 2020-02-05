Журналист Голунов не получал никаких извинений от прокуратуры Москвы

Журналист Иван Голунов не получал никаких извинений от прокуратуры Москвы. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, об официальных извинениях прокуратуры ЗАО Москвы за необоснованное уголовное преследование он узнал из СМИ, которые ему звонили за комментариями.

«Я не получал никаких извинений от прокуратуры. Узнал о заявлении прокуратуры только из звонков журналистов, которые начали меня спрашивать — удовлетворен ли я извинениями. Посмотрел почтовый ящик, там тоже ничего нет», — сказал он.

Ранее пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что принесла журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову извинения за необоснованное уголовное преследование.

«Я не знаю, — сказал Иван Голунов, — мне кажется, что это довольно экзотическая ситуация, когда то, что должны были сделать в течение месяца, забывают про это, и со второй попытки через 8 месяцев рассылают пресс-релиз о принесенных извинениях, выглядит это все максимально странно», — сказал журналист.

В настоящее время Иван Голунов является потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции