На борту лайнера «Даймонд Принцесс», который стоит на рейде японского порта Йокогама, находятся 24 гражданина РФ

На борту круизного лайнера «Даймонд Принцесс», который стоит на рейде японского порта Йокогама, находятся не два, а 24 гражданина России. Об этом агентству ТАСС сообщили в российском посольстве, где, в свою очередь, сослались на МИД Японии.

Всего, по данным японского минздрава, на судне находится около 3700 человек. У 10 из них подтвержден коронавирус — все они эвакуированы на берег.

Что касается другого лайнера – «Уорлд Дрим», находящегося у берегов Гонконга, то россиян на его борту нет. Судно попало в поле зрения СМИ после того, как сразу 30 членов ее экипажа пожаловались на недомогание и симптомы, напоминающие коронавирус.