Второй самолет Военно-космических сил России доставил в Тюменскую область еще 64 человека, эвакуированных из китайского города Ухань. Ранее другой военно-транспортный самолет привез в Тюмень 80 человек.



По данным военных, все они в удовлетворительном состоянии. Симптомов заболевания у них не обнаружено. Их отправляют на 14-дневный карантин в санаторий под Тюменью.