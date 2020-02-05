Президент США Дональд Трамп выступил в Конгрессе с ежегодным посланием о положении страны

Как отмечают информационные агентства, он стал вторым в истории президентом, который обращался к законодателям, будучи подвергнутым процедуре импичмента.



В то же время Трамп находится на пике популярности – его уровень поддержки достиг 49% и это самый высокий показатель с тех пор, как он занял свой пост в январе 2017 года. В своем выступлении он отметил высокие результаты экономической политики своей администрации.

Трамп также заявил о стремлении положить конец войнам на Ближнем Востоке и обещал свободу народу Венесуэлы.

Не обошлось и без характерных для Трампа скандалов. Перед выступлением он отказался пожать руку спикеру Палаты представителей, демократу Нэнси Пэлоси, а она после выступления демонстративно разорвала текст его речи.