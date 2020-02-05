Рэперы Особов и Slimus удалили клип про священника с наркотиками после жалобы православных активистов

Авторы видео заверили, что не хотели оскорбить чьи-либо чувства.

Общественное объединение «Зов народа» обратилось в прокуратуру с жалобой на музыкальное видео рэперов Ивана Особова и Slimus под названием «С легким паром». Об этом говорится на странице организации во «ВКонтакте», на сообщение обратило внимание интернет-издание «Медуза». В посте утверждается, что клип вызвал «массу недовольств среди православных христиан», поскольку «дискредитирует имя» РПЦ и оскорбляет чувства верующих. Там также приводится краткое описание видео. В клипе священник едет в дорогой машине в окружении женщин легкого поведения, а в бардачке автомобиля лежат деньги и пистолет. После священник приезжает в баню, где употребляет наркотики. Православные активисты требуют заблокировать видео и привлечь его создателей к ответственности.

Между тем, Особов опубликовал видеообращение, в котором рассказал о решении удалить клип после жалобы. Рэпер пояснил, что авторы не хотели кого-либо задеть или оскорбить чьи-то чувства.

Хотя оригинал видео был удален с YouTube, на видеохостинге можно найти несколько копий клипа.