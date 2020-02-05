Самолет с эвакуированными из Китая людьми прилетел в Тюмень

Сейчас их везут в карантинную зону.

Борт военно-космических сил России приземлился в аэропорту Рощино в Тюменской области. Из провинции Убэй, которая считается местом возникновения коронавируса, он привёз восемьдесят человек. Помимо россиян там были два иностранца – граждане Армении и Таджикистана. Агентство «Интерфакс» сообщает, что людей из самолета выводили по одному. Масок на них не было, но были накинуты одеяла, а после санитарной обработки их сразу же отводили в автобус.

Теперь эвакуированных везут в лечебно-реабилитационный центр, где они должны провести на карантине две недели. Его главврач Владимир Семенов уже пообещал в интервью ТАСС, что эти люди ни в чем не будут нуждаться. По его словам, в палатах есть телевизоры, wi-fi, холодильники, чай и кофе.

При этом, ранее глава штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова говорила, что нет никаких причин для опасений, и ни у одного из эвакуированных из Китая людей новую болезнь не нашли. Все необходимые проверки они проходили и в КНР, и на борту военного самолёта.

Сегодня днём в Тюмень должен прибыть и второй самолет, на котором должны быть еще шестьдесят четыре человека.

Тюменцы внимательно следят за ситуацией с коронавирусом и с доставкой самолетом эвакуированных из Китая россиян в их город. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель главного редактора газеты «Тюменская правда» Ольга Радутная. «Народ более или менее спокоен, но все напряженно следят за ситуацией. Люди следят за новостями: приземлились (доставленные россияне из Китая), прошли проверку, дезинфекцию — на все обращается внимание. Но паники не наблюдается», — рассказала она.

По словам О.Радутной, местные жители больше озабочены тем, что порог по заболеваемости ОРВИ в городе превышен, и с понедельника все школы закрыты на карантин. «Это очень беспокоит тюменцев. И на фоне тревоги за детей, еще и появилась информация, что к нам привозят людей, которые побывали в Ухане, откуда их вывезли. Некоторых это, конечно, не может не настораживать, потому что есть боязнь, что коронавирус будет гулять по Тюмени. Но с другой стороны, нас заверили, что среди тех, кто прибыл, заболевших нет», — рассказала она.

Также О.Радутная отметила, что многие жители города задаются вопросом, не целесообразнее было бы направлять эвакуированных из Китая граждан в Новосибирск, где разработаны тесты на определение вируса и в ближайшее время, как ожидается, будет получена вакцина.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия эвакуирует из Уханя и провинции Хубэй 147 человек. В основном это граждане России, но есть также 10 граждан Белоруссии, гражданин Армении, гражданин Украины и три гражданина Казахстана. Эвакуируемые из Китая в РФ россияне и иностранцы будут находиться на карантине в Тюменской области.