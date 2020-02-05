Прокуратура ЗАО Москвы извинилась перед Иваном Голуновым за необоснованное уголовное преследование

Прокуратура Западного административного округа Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело по обвинению в хранении наркотиков. Об этом заявили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Ранее принести такие извинения потребовала защита Голунова. Впрочем, судя по тому, что пишет в своем телеграм-канале адвокат Голунова Сергей Бадамшин, к ним официальных бумаг с извинениями Генпрокуратуры пока не поступало.

Более того, по словам адвоката Сергея Бадамшина, извинения должен приносить прокурор, надзирающий за уголовным делом, то есть, прокурор Москвы: «Надзиралка у ЗАО не выросла надзирать над ГСУ».