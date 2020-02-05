Российский нападающий Александр Овечкин достиг рубежа в сорок шайб в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги

Форвард Вашингтона забросил три шайбы в ворота Лос-Анджелеса.

До отметки в 700 шайб Овечкину осталось всего два гола. Лос-Анджелесу он забил первым же броском под занавес матча, сравняв счет. Затем Александр вывел свою команду вперед, а когда он отправил шайбу в пустые ворота на лед полетели бейсболки. Вашингтон победил 4-2, а для Овечкина этот хет-трик стал четвертым в сезоне. Он обошел чеха Давида Пастрняка из Бостона и возглавил бомбардирскую гонку. Интересно, что по набранным очкам Александр не первый даже в своей команде. Он уступает защитнику Джону Карлсону, который тоже отличился в этой игре. Для того, чтобы забросить три шайбы Овечкину потребовалось 4 минуты 24 секунды. До вечного рекорда лиги пока еще очень далеко. В 1952 году нападающий Чикаго Билл Мосиенко забросил три шайбы за 12 секунд.

Александр Овечкин— единственный хоккеисты в истории Лиги, который в течении 11 сезонов забивал не менее сорока шайб.