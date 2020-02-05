Сенат США сегодня проведете финальное заседание в рамках импичмента президенту Дональду Трампу, на котором проголосует по вопросу о его виновности и отрешения от должности. Сюрпризов от контролируемого республиканцами Сената никто не ожидает.

Палата Представителей вынесла импичмент Дональду Трампу 18 декабря, обвинив президента США в злоупотреблении властью и воспрепятствовании работе Конгресса. Для признания президента виновным в Сенате и вынесения решения об отрешения его от должности необходимо 67 голосов из ста. У республиканцев в Сенате 53 места, у демократов 47, так что сегодняшнее голосование — которое состоится после полудня по вашингтонскому времени, должно стать формальностью по оправданию Трампа. Во вторник сенаторы по очереди выступили со своими аргументами ЗА или против признания 45-го президента США виновным. Республиканцы намерены голосовать по партийной линии. Шансы на то, что сенаторы от Республиканской партии проголосуют За отрешение Трампа от должности, стремятся к нулю.

Защита Дональда Трампа на процессе в Сенате в своем финальном выступлении вышла со следующим аргументом: все что Трамп не делает для своего переизбрания, входит в сферу национальных интересов США, а потому не может быть незаконно. В рамках процедуры импичмента удалось установить, что Трамп добивался от Украины расследования сына своего главного конкурента на выборах Джо Байдена Хантера в обмен на предоставление Киеву военной помощи на 400 млн долларов.

По предварительным результатам первого среди демократов голосования — в Айове, Джо Байден, однако, занимает только четверню строчку, сильно отставая от сенатора Берни Сандерса и мэра Пита Бутиджеджа.