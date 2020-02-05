МВД Калининграда потребовало удалить публикации о гибели мужчины в отделении полиции

Инцидент произошел в октябре прошлого года: задержанный получил тяжелые ожоги и умер после того, как сломал батарею, к которой его пристегнули.

Управление МВД по Калининградской области подало в суд на местное интернет-издание «Новые колеса», потребовав удалить две публикации, посвященные гибели задержанного. Истец утверждает, что материалы были опубликованы с целью «нанести вред деловой репутации» полиции. Ответчиком выступает автор статей, журналист Алексей Малиновский. МВД в том числе ссылается на лингвистическую экспертизу, которая установила, что в публикациях содержится «негативная оценка» представителей ведомства. О подаче иска стало известно изданию «Новый Калининград».

Статьи посвящены бывшему футболисту Ивану Вшивкову, который в октябре был задержан за мелкое хулиганство и доставлен в отделение полиции. Там он сломал батарею, к которой его пристегнули, в результате получил тяжелые ожоги и умер в больнице. Следственный комитет завел уголовное дело о халатности, расследование которого еще продолжается. Двое полицейских были уволены.

Был ли принят иск МВД к рассмотрению, пока неизвестно.