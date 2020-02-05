В Тюмень прилетел первый военно-транспортный самолет, который доставил 80 человек, эвакуированных из Уханя

78 из них – россияне, двое — граждане Таджикистана и Армении.

Пассажиры начали покидать самолет. Как передает «Интерфакс», они выходят по одному, на них накинуты одеяла. Масок на них нет. Перед самолетом расстелен брезент, на котором будет обработан багаж.

Самих эвакуированных после прохождения формальностей отправят в санаторий под Тюменью, откуда им будет запрещено выходить в течение двух недель. Более того, им будет запрещено покидать свои комнаты и общаться между собой.

Риска заражения коронавирусом от эвакуированных из Уханя нет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Первым рейсом из Уханя в Тюмень прибыли 80 человек.