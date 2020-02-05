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10:32, 05 февраля 2020

Сайт «Проект» публикует сегодня расследование о недвижимости, принадлежащей семье бывшего министра обороны Сердюкова

Сайт «Проект» публикует сегодня расследование о недвижимости, принадлежащей семье бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. По этим данным, два участка площадью более 150 соток в деревне Жуковка на Рублево-Успенском шоссе записаны на кипрский офшор, который связан с сестрой Сердюкова Галиной Пузиковой. На участка расположены три дома, при этом один из них — огромный особняк – не стоит на учете в Росреестре. Рыночная стоимость недвижимости, по информации «Проекта», может составлять по меньшей мере миллиард 200 миллионов рублей.

Сейчас Галина Пузикова владеет автосервисом. Раньше на нее было зарегистрировано несколько компаний, которые заключали контракты со структурами Минобороны.



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