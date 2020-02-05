Суд отправил на принудительное лечение Карабалаева, обвиняемого в разбойном нападении и проникновении в дом главы ЦИК

Суд отправил на принудительное лечение Ахада Карабалаева, обвиняемого в разбойном нападении и проникновении в дом главы ЦИК Эллы Памфиловой. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, эксперты обнаружили у него психиатрическое расстройство.

Сама Памфилова в интервью радиостанции «Говорит Москва» сказала, что хочет поскорее забыть эту историю.

Нападение произошло 6 сентября прошлого года, за два дня до голосования на выборах в Мосгордуму, которые сопровождались скандальной кампанией.