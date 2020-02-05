Суд отправил на принудительное лечение фигуранта дела о нападении на главу Центризбиркома Эллу Памфилову

В Следственном комитете рассказали, что эксперты выявили у Ахада Карабалаева хроническое психическое расстройство. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, специалисты посчитали, что он не осознавал опасность своих действий в отношении Памфиловой. Тем не менее, Карабалаева признали виновным, однако его будут принудительно лечить в одной из медицинских организаций, добавили в СК.

Нападение на дом главы ЦИК в Подмосковье произошло в сентябре прошлого года. По версии следствия, Карабалаев намеревался похитить деньги и ценности. Памфилова, согласно материалам дела, оказала сопротивление. Сама она рассказывала, что нападавший несколько раз ударил ее электрошокером, на что в ответ глава Центризбиркома схватила стул и вынудила злоумышленника убежать. В результате инцидента, по словам Памфиловой, она повредила палец и получила травму в районе живота. Самого Карабалаева задержали на следующий день и обвинили в разбое. По данным следствиям, он является мигрантом, находившимся в России с 2014 года и не имевшим постоянного места жительства. В стране, как отмечается, он занимался подработками.

Памфилова на решение суда отправить Карабалаева на принудительное лечение пока не отреагировала.