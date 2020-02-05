Двое граждан России находятся на судне, где накануне было выявлено 10 человек с подозрением на новый тип коронавируса

Двое граждан России находятся на судне, где накануне было выявлено десять человек с подозрением на новый тип коронавируса. Об этом агентству РИА Новости сообщили в посольстве России в Токио. Дипломатическое ведомство заверило. Что принимает меры по выяснению ситуации и готово оказать россиянам всевозможное содействие.

Круизное судно «Даймонд Принцесс», которое прибыло в Йокогаму осталось на рейде после того, как у пассажиров начали проявляться симптомы коронавируса. На борту находится более 3700 человек, включая членов экипажа.