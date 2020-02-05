Первую группу эвакуированных из китайского Уханя доставили в Тюмень

Там им предстоит пройти двухнедельный карантин, чтобы врачи могли убедиться в том, что никто не заражен новым коронавирусом.

Первый из двух военных самолетов, на которых доставляют эвакуированных из Уханя, приземлился в Тюмени меньше часа назад. На борту находится 80 человек. Второе воздушное судно позднее сегодня доставит еще 64 человека. Как передает «Интерфакс», первый самолет на летном поле ждали несколько военных «Камазов» химзащиты и кареты «скорой помощи», а все встречающие были одеты в костюмы физической защиты и маски. Тем не менее, в Минобороны утверждают, что заболевших среди эвакуированных нет и их состояние удовлетворительное.

После прибытия людей разместят в загородном реабилитационном центре «Градостроитель» со всеми удобствами, заверил губернатор региона Александр Моор. Выходить из номеров и контактировать между собой им не дадут, сообщает местное интернет-издание 72.ru. Учреждение обнесли двойным заграждением и выставили там охрану Росгвардии, а персонал центра будет работать в защитных костюмах.

Между тем, многие тюменцы высказывают недовольство тем, что именно их город был выбран для создания карантинной зоны, и опасаются заражения.