На первых внутренних выборах демократической партии в штате Айова победил бывший мэр города Саут-Бенд штата Индиана Пит Буттиджич. Второе место с небольшим отрывом занял сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. На третьем месте с большим отрывом – сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен.

Бывший вице-президент США Джо Байден, которого называют одним из основных потенциальных кандидатов от демократов, занял всего лишь 4-е место.

Выборы сопровождались скандалом из-за сбоя в электронной системе подсчета голосов.