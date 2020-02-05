Калининградское региональное управление МВД требует удалить публикации о мужчине, который умер от ожогов в полиции

Калининградское региональное управление МВД требует удалить публикации издания «Новые колеса» о мужчине, который умер от ожогов в отделении полиции.

Как пишет издание «Новый Калининград», в суд подан соответствующий иск. Ведомство считает, что статьи были опубликованы «с целью нанести вред деловой репутации управления МВД России».

Бывший футболист Иван Вшивков был задержан в октябре 2019 года и доставлен в отделение полиции. Там он был прикован к батарее, которая сломалась, из-за чего мужчина обварился кипятком и впоследствии скончался.