Президент США Дональд Трамп выступил с традиционным обращением к американцам в стенах Палаты Представителей Конгресса

Оно было посвящено как внутренней, так и внешней политике Вашингтона.

Церемония обращения Трампа сразу началась с резких действий со стороны американского президента: когда он передавал копию своего выступления спикеру Палаты представителей, демократу Нэнси Пелоси, та протянула руку. Однако Трамп отказался ее пожать и занял место за трибуной.

В ходе своего обращения к американцам и конгрессменам он подтвердил намерение вывести войска из Афганистана, а также подчеркнул, что Белый дом работает над прекращением участия США в войнах на Ближнем Востоке. Вместе с тем Трамп отметил, что из бюджета в оборонную сферу вложено более 2 трлн долларов. В Венесуэле же Вашингтон, как сказал Трамп, намерен сокрушить режим Николаса Мадуро. Его слова были произнесены при лидере венесуэльской оппозиции Хуане Гуайдо, которого США считают законным президентом страны. Он был приглашен в качестве гостя. Во внутренней же политике Трамп пообещал к концу десятилетия остановить эпидемию СПИДа в Штатах и защитить американцев от коронавирусов, а успехи в экономике назвал «невероятными».

После его выступления Нэнси Пелоси, которой Трамп не пожал руку, демонстративно разорвала текст выступления американского президента. Позднее она назвала это действие «обходительным», учитывая, по ее словам, имевшиеся альтернативы.

Сенат США, тем временем, сегодня проведет заключительное голосование по импичменту Дональда Трампа. Для его отстранения необходимо две трети голосов сенаторов, при этом большинство там принадлежит республиканцам.