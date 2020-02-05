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09:03, 05 февраля 2020

Рабочего, который погиб при обрушении спорткомплекса в Петербурге, похоронят сегодня в Карелии

Накануне его тело передали семье.


Похороны мастера-газорезчика Матвея Кучерова пройдут на его родине, в карельском селе Деревянное. Там живут его родители. О смерти сына они узнали из новостей. 29-летний рабочий погиб во время разрушения спортивного комплекса СКК в Петербурге. Кучерову пришлось выйти из люльки строительного крана, чтобы перерезать крепления крыши арены. Во время этой операции комплекс стал разрушаться. Рабочий попытался добежать до люльки, но не успел. Спасатели извлекли его тело из-под завалов здания. По предположениям журналистов, рабочему пришлось выйти из люльки для того, чтобы ускорить резку крыши. Напомню, СКК рухнул в день, когда градозащитники обратились в Смольный с просьбой признать объект памятником и поставить его под охрану.

Губернатор Петербурга обещал оказать семье погибшего материальную помощь. С таким же предложением выступили власти Карелии.



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