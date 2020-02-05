В течение часа, как ожидается, первый самолет с россиянами, эвакуированными из Китая, должен прилететь в Тюмень

В течение ближайшего часа, как ожидается, первый самолет с россиянами, эвакуированными из Китая, должен прилететь в Тюмень. Ранее сообщалось, что эвакуированных отправят в санаторий в 30 километрах от города, где они будут находиться на карантине в течение двух недель.

Эвакуация всех россиян из Хубея должна быть закончена уже сегодня. Такие сроки ранее обозначила председатель штаба по предупреждению завоза и распространению новой инфекции Татьяна Голикова.

Новому заболеванию придан особый статус на территории России, — сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

По последним данным, жертвами коронавируса стали 492 человека. Число заразившихся превысило 24 тысячи.