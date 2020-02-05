В Индии сегодня открывается международная оружейная выставка

В ней наряду с другими странами примет участие и Россия.

Выставка «Defexpo» пройдёт в индийском городе Лакхнау. На ней компании из десятков стран представят бронетанковую технику, ракетно-артиллерийское и стрелковое вооружение, средства противовоздушной обороны. Госкорпорация Ростех покажет на выставке более пятисот образцов военной и гражданской продукции, отмечает РИА. Одной из главных новинок российской экспозиции, по словам военных экспертов, должна стать 57-миллиметровая артиллерийская установка, разработанная предприятием Буревестник. Её можно разместить на шасси бронемашин, кораблях, применять для защиты береговых объектов и противовоздушной обороны. Благодаря этому оружию расширятся перспективы военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами, сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров агентству РИА. Несколько лет назад на оружейном салоне в Арабских Эмиратах Россия подписала меморандум о поставке таких боевых модулей на шасси производства местной компании. Правда, проект был заморожен.

Российскую делегацию в Индии возглавит не Мантуров, как сообщали сначала агентства, а замглавы службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов. С чем связаны изменения пока не известно. Выставка продлится до субботы.