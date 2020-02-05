Суд рассмотрит вопрос об ограничении прав родителей 5-летней девочки, которая с рождения живет в перинатальном центре

Пресненский суд Москвы рассмотрит вопрос об ограничении прав родителей пятилетней девочки, которая с рождения живет в перинатальном центре. С таким иском обратился районный отдел соцзащиты.

Заседание должно было состояться еще неделю назад, но его перенесли по просьбе защиты матери Татьяны Максимовой. Адвокат Ольга Лукманова объяснила, что ее доверительница хочет прийти в суд лично, но сейчас болеет. Защита также попросила об отводе судьи Натальи Коржавиной, заподозрив ее в предвзятости, но это ходатайство было отклонено.

Представители опеки заявили, что родители находятся в исполнительном розыске, поскольку не выполнили решение судов и не забрали девочку из клиники. Приставы до сих пор не смогли их найти. На это адвокат ответила, что мать «вообще не в курсе исполнительного производства», она ни от кого не прячется, хочет участвовать в процессе, но не может по состоянию здоровья.

Ранее Лукманова сообщила, что по иску опеки девочке проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить, от чего все эти годы ее лечили. Родители, по ее словам, готовы забрать дочь домой, после того как получат полную выписку со всей историей болезни и диагнозами за пять лет.

Родители держат девочку в подмосковном центре «Мать и дитя», утверждая, что она серьезно больна. Врачи говорят, что это не так.

Весной клиника расторгла договор и через суд потребовала, чтобы ребенка забрали.