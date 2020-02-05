У десяти пассажиров круизного лайнера, шедшего в Йокогаму, обнаружили новую форму коронавируса

Из-за этого почти четыре тысячи человек проведут на судне две недели в рамках карантина.

Речь идет о круизном лайнере Diamond Princess, который вышел из японского города Йокогама 20 января и вернулся в понедельник. По решению властей он стоит на якоре неподалеку от города. Проверка, в рамках которой медики выявили десятерых зараженных новым коронавирусом, началась в понедельник: как говорят власти, были осмотрены все находившиеся на борту Diamond Princess. Среди пассажиров был также 80-летний гражданин Китая, который сошел в Гонконге в конце января. У него также обнаружили коронавирус. Известно, что судно, помимо Гонконга, также останавливалось в японских городах Кагосима и Окинава, а кроме того, во Вьетнаме.



Всех десятерых заболевших коронавирусом, по данным японского телеканала NHK, эвакуировали с круизного лайнера, их состояние оценивается как нормальное. Остальные же пассажиры остаются на борту. Среди них двое россиян – это сообщили в посольстве России в Японии. В дипмиссии подчеркнули, что готовы оказывать всю необходимую помощь.

В связи с распространением новой формы коронавируса Россия ранее решила эвакуировать своих граждан из Китая. Первый военный самолет из города Ухань в Тюмень с 80 пассажирами на борту прибудет, как ожидается, примерно через час.