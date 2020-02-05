Дональд Трамп подтвердил желание вывести американские войска из Афганистана

В своем послании к Конгрессу, глава Белого дома также пообещал защитить американцев от нового коронавируса и отметил, что США могут в кратчайшие сроки отменить санкции против Ирана, если Тегеран выполнит требования Вашингтона. В ходе выступления американский лидер назвал положение Соединенных Штатов «сильным как никогда прежде».

При этом само мероприятие не обошлось без обмена уколами между представителями демократов и республиканцев. Трамп проигнорировал желание спикера нижней палаты парламента Ненси Пэлоси пожать его руку. В свою очередь, после речи президента она демонстративно разорвала копию текста с его выступлением.