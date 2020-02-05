Российские власти планируют ограничить общение коллекторов со знакомыми должников

Новые требования прописаны в рабочей версии федерального закона, опубликованного Минюстом. Как пишет РБК, правила могут ужесточить уже со следующего года. Согласно поправкам, взыскателям придется заранее получать разрешение на контакты с третьими лицами.

В Банке России меры, направленные на защиту интересов потребителей, поддерживают.