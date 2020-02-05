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07:32, 05 февраля 2020

Российские власти планируют ограничить общение коллекторов со знакомыми должников

Новые требования прописаны в рабочей версии федерального закона, опубликованного Минюстом. Как пишет РБК, правила могут ужесточить уже со следующего года. Согласно поправкам, взыскателям придется заранее получать разрешение на контакты с третьими лицами.
В Банке России меры, направленные на защиту интересов потребителей, поддерживают.



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