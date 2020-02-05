США, Франция и Великобритания запросили заседание Совбеза ООН по Сирии

По предварительной информации, оно может состояться уже завтра – сообщает РИА Новости.

Позапрошлой ночью турецкие военные в регионе подверглись артобстрелу сирийских правительственных сил. Погибли шесть человек. Президент Реджеп Эрдоган отметил, что атака нанесла «удар по совместным усилиям по поддержанию мира» в республике. Его слова приводит агентство «Анадолу». Он также обвинил Москву в попустительстве атакам сирийских войск. После этого президенты Турции и России провели телефонные переговоры и договорились строже координировать действия военных в регионе.