Американский Сенат проведет финальное голосование по импичменту Дональду Трампу

Процедура была инициирована в сентябре демократами из-за скандала с телефонным разговором президентов США и Украины.

Сенаторам предстоит проголосовать по двум пунктам обвинения — злоупотребление властью, а именно – попытка заставить Киев начать расследование дела сына вице-президента США Джо Байдена в обмен на помощь Украине, а также препятствование расследованию, которое проводил Конгресс. Чтобы отстранить главу государства от должности, необходимо набрать две трети голосов. Однако, поскольку большинство в Сенате сейчас принадлежит однопартийцам Трампа, и они, как ожидается, его оправдают, на этом импичмент будет заблокирован. По данным газеты The Washington Post, Белый дом хотел также заручиться поддержкой хотя бы одного сенатора-демократа, который проголосовал бы за оправдательный приговор. Удалось ли это, станет известно уже скоро.

На прошлой неделе демократам в верхней палате не хватило всего двух голосов для вызова новых свидетелей на слушания в рамках данного дела. Это и другие предложения были отклонены республиканским большинством.

Голосование начнется в 16 часов по местному времени (полночь по Москве). Оно пройдет без дебатов и промежуточных шагов.