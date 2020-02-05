СК отказался возбуждать уголовное дело из-за избиения бывшего журналиста «России сегодня» Святослава Павлова

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело из-за избиения бывшего журналиста «России сегодня» Святослава Павлова. Он утверждает, что над ним издевались во время проведения курсов «Бастион» для военных журналистов.

В Следственном комитете заявили, что повреждения, полученные Святославом Павловым в ходе курсов «Бастион», не причинили вреда его здоровью. Об этом говорится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, копия которого оказалась в распоряжении «Русской службы Би-Би-Си».

Скандал с участием журналиста произошел в сентябре прошлого года. Павлов записался на курсы, прохождение которых необходимо для получения аккредитации сотрудника СМИ для работы в зоне боевых действий. Он пожаловался, что в ходе «Бастиона» военные его избили, душили мешком на голове, а также заставляли ползать на коленях по острым камням и колючкам. В итоге Павлов уехал с курсов досрочно, а врачи зафиксировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей головы и множественные ссадины. От Следственного комитета журналист требовал возбудить дело о превышении должностных полномочий.

Задействованные на курсах военные утверждают, что не применяли насилия к журналистам, а также обвиняют Павлова в отказе соблюдать установленные правила.