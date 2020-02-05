В Тюмени ожидают первый самолет из китайского города Ухань, на котором эвакуируют россиян

Всего на двух воздушных судах Минобороны вывозят около полутора сотен граждан нашей страны. Среди пассажиров также несколько жителей постсоветских республик. Все прибывшие из города, ставшего эпицентром распространения нового коронавируса, будут находится на карантине в Тюменской области. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, реабилитационный центр, в который поместят граждан, надежно охраняется.

Всего, по последним данным, жертвами вируса в Китае стали почти 500 человек, порядка 25 тысяч заражены.