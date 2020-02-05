Россия эвакуирует своих граждан из китайского города Ухань

Два самолета Минобороны сегодня приземлятся в Тюменской области. На борту воздушных судов порядка полутора сотен пассажиров. За их состоянием следят военные медики и специалисты-вирусологи. Всех эвакуированных разместят в региональном реабилитационном центре – сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Вокруг реабилитационного центра выставлено два периметра ограждения и охрана Росгвардии. Об этом сказала глава Роспотребнадзора.

На данный момент в России зафиксировано два случая заболевания.

Всего, по последним данным, жертвами вируса в Китае стали почти 500 человек, порядка 25 тысяч заражены.