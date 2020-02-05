Тверской районный суд рассмотрит сегодня дело об отказе Фонда Борьбы с коррупцией удалять фильм «Он вам не Димон»

Сотрудники органов хотят ускорить процесс.

Судье предстоит решить, есть ли необходимость в том, чтобы ограничить время, предоставленное директору ФБК Ивану Жданову на ознакомление с материалами дела. Ранее с таким требованием обращались органы дознания. Какие сроки там хотят запросить – неизвестно.

В ведомстве утверждали, что в фонде явно специально затягивают время. При этом, адвокат Жданова Владимир Воронин говорил сайту «МБХ Медиа», что воспринимает это как давление на ФБК. По его словам, в деле девять томов и большое количество данных на других носителях, из-за чего ответчик и так не успевает ознакомиться со всеми материалами.

Процесс против Жданова, о котором идёт речь, начался еще в минувшем августе. Его обвиняют в преднамеренном невыполнении решения Люблинского суда, который постановил удалить фильм по иску бизнесмена Алишера Усманова.

Ранее в связи с этими же требованиями в розыск объявили и бывшего главу ФБК Романа Рубанова, который сейчас живёт заграницей. Он говорил, что не понимает, почему завели дело, поскольку все требования суда уже выполнены.

Расследование «Он вам не Димон» вышло в марше 2017-ого года. Там Фонд Борьбы с Коррупцией утверждает, что нашли у тогда еще премьер-министра Дмитрия Медведева незаконно нажитое имущество. Сам политик все обвинения отрицал.