Немецкая газета «Хандельсблатт» сообщила о возможных дальнейших санкциях в отношении «Северного потока 2»

Немецкая газета «Хандельсблатт» узнала из источников в дипломатических кругах США о возможных дальнейших санкциях в отношении «Северного потока 2».

«Американцы могли бы уже в скором времени нанести следующий удар по «Северному потоку 2», пишет издание. «Если Россия попытается завершить прокладку недостающих километров трубопровода в Балтийском море, палата представителей и сенат США готовы принять дальнейший закон о санкциях», – цитирует газета «дипломатические круги» в Вашингтоне. Все может произойти очень быстро, даже в феврале или марте.

Далее «Хандельсблатт» пишет, по словам источника, что в этот раз меры могут коснуться европейских инвесторов, участвующих в проекте. В опасности также фирмы, желающие получать газ, который когда-нибудь будет поступать по этой трассе.

Представитель немецкого энергетического концерна Uniper, финансирующего проект, заявил, что предприятию пока ничего не известно о возможных дальнейших действиях американцев. Германские СМИ обошли молчанием сообщение экономической газеты. Правительство ФРГ исходит из того, что газопровод будет введен в эксплуатацию в «разумных временных рамках». Для завершения строительства необходимо проложить лишь 150 километров трассы.

Ангела Меркель заявила ранее, что Германия не будет подчиняться экстра-территориальным санкциям.

В строительстве газопровода принимают участие два немецких концерна, по одному предприятию из Франции и Австрии, а также совместная британско-нидерландская компания. Собственником «Северного потока 2» является российский Газпром, который также будет производить его эксплуатацию.