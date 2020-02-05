Российские банки и сотовые операторы нашли способ борьбы с мошенниками, использующим подменные номера

Речь идет о случаях, когда злоумышленники звонят клиентам под видом представителей кредитной организации. Как пишет РБК, операторы связи разработали специальную платформу, которая позволяет банку в режиме реального времени получать информацию о любых подозрительных вызовах. Соответствующие системы уже тестируются рядом финансовых организаций.

Подмена номеров остается самым популярным видом телефонного мошенничества. По итогам позапрошлого года, на ее долю пришлось 97% Всех случаев хищения средств у банковских клиентов.