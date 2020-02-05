Президент Украины предложил потратить полученные от «Газпрома» 3 миллиарда долларов на медицину и инфраструктуру

Кабинет министров должен подготовить необходимые документы в течение двух недель – сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.
В конце декабря после переговоров Москва и Киев подписали соглашение о продлении транзита газа через Украину сроком на пять лет. Взамен на отказ от новых претензий, «Газпром» также выплатил «Нафтогазу» компенсацию, присужденную решением Стокгольмского арбитража.
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Кабинет министров должен подготовить необходимые документы в течение двух недель – сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.